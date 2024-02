Mais suspeitos de furtar fios são presos no Zé Garoto

Após prenderem dois homens flagrados roubando fios de cobre na noite da última terça (20), agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo voltaram a capturar suspeitos pelo roubo de fios no Zé Garoto durante a madrugada desta quinta-feira (22). Dois homens e uma mulher foram detidos e levados à Delegacia por conta do crime.

A equipe da GM do município informou ter encontrado o trio em um ponto conhecido pela atividade de ladrões de cobre. O trio estava realizando o furto no momento da abordagem, segundo os agentes. Um dos homens confessou o crime. Uma faca de serra, um pedaço de cabo de cerca, uma chave de fenda e um pedaço de antena de carro foram apreendidos com eles.

Os três foram levados para a 72ª DP (Mutuá) e autuados em flagrante. O furto de cabos de energia elétrica é recorrente na região e costuma ser realizado por suspeitos interessados em retirar o cobre utilizado nos fios para revenda do metal em ferro-velho.