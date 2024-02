Homem tem moto furtada em estacionamento de supermercado em Tribobó

Um cliente teve sua motocicleta furtada dentro do estacionamento de um supermercado enquanto fazia compras em São Gonçalo. O crime aconteceu no último dia 6 de fevereiro, no Assaí Atacadista de Tribobó. Duas semanas depois, a moto não foi recuperada e o mercado ainda não deu retorno sobre que falha na segurança teria ocasionado o crime, segundo a vítima.

O gestor de vendas Leonardo Gomes, de 47 anos, contou que já tem o costume de fazer compras na unidade, mas que nunca passou por nada parecido na loja. "Estava fazendo compras. Deixei a moto lá no estacionamento, tranquei normalmente. Quando eu voltei, ela não estava lá", relembra o cliente. Na mesma hora, ele procurou a administração do Assaí, mas não teve um retorno muito satisfatório.

"Recebi atendimento lá, o funcionário até me atendeu bem. Mas não me perguntaram se eu tinha dinheiro para ir embora, não me perguntaram se eu queria ir para a delegacia", explicou o gestor. Ele só conseguiu sair do local e ir para uma delegacia depois que encontrou com alguns amigos no mercado.

"Você fica totalmente desnorteado. Fiquei sentado lá fora, no estacionamento, com as compras, sem entender. Foram uns amigos meus, taxistas, que estavam trabalhando por lá, que me ajudaram e me levaram", conta Leonardo. Desde então, ele não recebeu maiores detalhes a respeito de como o crime aconteceu.

O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro), que afirmou estar realizando diligências para apurar a autoria do crime.

Procurado, o Assaí Atacadista não retornou até a publicação desta matéria.