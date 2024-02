Guarda Municipal prende dupla que furtava fios de cobre, em SG

Uma motocicleta também foi apreendida com os suspeitos - Foto: Divulgação

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam dois homens que estavam furtando fios de cobre e materiais de aluminío da Clínica Psiquiátrica Nossa Senhora das Vitórias, na Rua Coronel Serrado, no bairro Zé Garoto, no fim da noite desta terça-feira (20). Uma motocicleta também foi apreendida com os suspeitos.

A equipe da Agência de Inteligência Municipal (AIM) da Guarda estava em patrulhamento juntamente com uma equipe da Ronda Municipal (Romu) quando foram avistados dois homens retirando os fios de cobre e os itens de alumínio da clínica. Os suspeitos foram abordados e, com eles, além dos itens, também foram encontrados duas facas, um alicate de cobre e cerca de 20 metros de fios já cortados.

Em posse deles, também havia uma motocicleta, que não apresentava registro de furto no sistema da Guarda. No entanto, indagados sobre o veículo, um dos suspeitos disse que estava dirigindo a moto mesmo sem CNH e que ela pertencia a um primo, sem informar o nome do mesmo. A moto foi apreendida.

Após buscas no sistema, foi constatado que um dos suspeitos possui anotações criminais por crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e outras. Ambos os homens foram presos em flagrante e encaminhados para a 73ª DP (Neves), onde permanecem à disposição da Justiça. A dupla apresentou resistência à prisão.