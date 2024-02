Dupla que aplicava o golpe do falso pix é presa em Niterói

Policiais civis da 77ª DP (Icaraí) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (20), um casal que praticava o golpe do falso pix. A dupla causou um prejuízo de cerca de R$ 5 mil em um estabelecimento comercial de alimentos, entre os meses de janeiro e fevereiro.

Após tomarem ciência de que os criminosos haviam realizado mais uma encomenda em um comércio da região enviando um comprovante de pix falso, a equipe se dirigiu até a residência dos autores.

No momento da entrega do pedido, o casal foi surpreendido pelos policiais e recebeu voz de prisão. Na delegacia, eles confessaram a prática do delito.