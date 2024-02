Dupla acusada de furtar bicicleta em frente à OAB em Niterói é presa

Dois homens, de 23 e 24 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (21), no Centro de Niterói. A dupla é acusada de ter furtado uma bicicleta em frente a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Niterói, na Avenida Amaral Peixoto. Segundo a Polícia, a bicicleta também foi resgatada.

Agentes da operação Segurança Presente informaram que uma equipe em patrulhamento na região receberam a denúncia de um parlamentar da cidade. A bicicleta estava acorrentada a uma grade de ferro. O momento em que um dos suspeitos rompe a corrente e sai com a bicicleta foi flagrado por uma câmera de segurança no local; confira:





Durante as buscas pelo Centro, os policiais encontraram o suspeito flagrado pelo vídeo na Rua Coronel Gomes Machado. Ele já não estava, porém, com a bicicleta. A equipe descobriu, durante a abordagem, que o item furtado havia sido repassado para um comparsa, que, segundo a Polícia, iria revendê-lo no Centro do Rio.

Mais tarde, os agentes encontraram o segundo suspeito no Terminal Arariboia da CCR Barcas, também no Centro. Com ele, foi encontrada a bicicleta furtada e um canivete. Tanto ele como o outro suspeito foram levados para a 76ª DP (Centro), onde permanecem presos por furto. Ambos já tinham anotações criminais por roubo e furto. Além disso, o mais velho dos acusados também tem uma acusação de tráfico em seu histórico.