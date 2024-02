Traficante foragido é preso enquanto passeava de bicicleta

Foragido do sistema prisional desde que ganhou, em novembro de 2021, o direito ao benefício de saída para trabalhar, um homem foi preso, na noite dessa sexta-feira, por agentes do Segurança Presente, enquanto andava com uma bicicleta elétrica furtada pela ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Condenado por tráfico internacional de drogas sintéticas, depois de ser preso pela Polícia Federal e acusado de pertencer a uma quadrilha de traficantes de classe média alta, o homem, hoje com 43 anos, cumpria pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em Bangu.

Nesta sexta-feira, ele passeava de bicicleta elétrica pela ciclovia, na altura da Avenida Borges de Medeiros, 829, em Ipanema, quando os policiais do Lagoa Presente notaram que o veículo era ligado através de uma adaptação feita por uma chave de motocicleta - um indicativo de que o condutor não possuía a chave original.

O homem foi abordado e os policiais descobriram o número de identificação da bicicleta. Eles solicitaram informações ao fabricante do veículo e a resposta era de que a bike, avaliada em R$ 6,5 mil, havia sido furtada há dois meses. No sistema da polícia constava, ainda, que o condutor tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça em razão da evasão do sistema penitenciário.

Levado para a 14ª DP(Leblon), o homem foi autuado por Receptação e Captura de Foragido. A bicicleta foi devolvida ao proprietário, Diogo de Oliveira Pecego, que elogiou a atuação dos policiais do Segurança Presente.