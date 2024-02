Mega-Sena acumulada: prêmio sobe para R$ 87 milhões

Na quina, com cinco acertos, 65 apostas foram premiadas - Foto: Divulgação

Na quina, com cinco acertos, 65 apostas foram premiadas - Foto: Divulgação

Ninguém acertou os seis números do concurso 2689 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 17, e o prêmio subiu para R$ 87 milhões. O próximo sorteio acontece terça-feira, 20.

Confira as dezenas sorteadas no concurso 2689: 09 - 16 - 20 - 47 - 48 - 52

Na quina, com cinco acertos, 65 apostas foram premiadas com R$ 65.325,01, cada. Na quadra, com quatro acertos, 4.926 apostas receberam, cada uma, R$ 1.231,40.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira. O sorteio ocorre a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até 19h de sábado.