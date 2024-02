Preso através do sistema de reconhecimento facial durante desfile de escola de samba no RJ

Um criminoso foi preso por policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) através do sistema de reconhecimento facial da SEPM, no bairro Campinho, durante o desfile da Série Prata, na noite de ontem (16). O criminoso estava com um mandado de prisão em aberto e foi encaminhado à 29ª DP.

Essa captura ocorreu devido ao apoio do drone com o sistema de reconhecimento facial implantado na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante os desfiles que aconteceram na sexta-feira (16).

Com essa prisão, a SEPM contabiliza nove presos pelo sistema somente no período de Carnaval e o 22º preso desde a implementação do software.

