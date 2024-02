Polícia prende grande carga de cigarro apreendida do Paraguai

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz), com informações do Disque Denúncia, apreenderam na noite de ontem (16), na Estrada São Domingos Sávio, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, uma cargas de cigarros contrabandeados do Paraguai, e um veiculo produto de roubo.

Na ação, foram presos R.S.M, de 32 anos e R.F.R.J, de 37, que teriam ligações com milícia que atua na região.

De posse de informações sobre deslocamento de criminosos no veículo Nissan Kicks, onde após vigilância da equipe foi visualizado um veículo com as características semelhantes a descrita na denúncia, sendo o mesmo acompanhado pela equipe onde após cerco tático o mesmo veio ser abordado no endereço mencionado.

No momento da abordagem, um dos criminosos tentou fugir sendo alcançado e capturado, onde logo após a busca e revista no veículo foi localizado 320 maços de cigarros do Paraguai, contrabandeados, e após minuciosa vistoria no veículo foi verificado que se tratava de um veículo produto de roubo na área da 27ª DP (Vicente Carvalho).

A apreensão faz parte da Operação Sossega Leão, que tem como finalidade principal coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos, todo território do Estado do Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, os presos e o material arrecadado foram levados para à 36ª DP (Santa Cruz), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

