Cuidadora é presa em flagrante por agredir criança com autismo no Rio

Uma cuidadora foi presa em flagrante, na última segunda-feira (12), em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, por agredir um menino de 11 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A mãe da criança descobriu as agressões cometidas pela suspeita ao flagrar a mulher de 65 anos dando uma cotovelada no filho. Depois do flagra, ela discutiu com a cuidadora e a mandou embora. Ao ser confrontada, a acusada teria alegado que era comum ela "brincar" de dar "soquinhos" e fazer "cosquinhas" na região genital da criança.

Ao assistir às imagens de uma câmera de segurança instalada na sala de casa, a mãe constatou que o menino, que possui autismo nível 3 e tem a comunicação limitada, estava sofrendo, de fato, agressões, e acionou a polícia.

Os agentes foram até a residência da família e decidiram levar a mãe e a criança para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No caminho, a acusada foi vista entrando em uma padaria e foi abordada e encaminhada para a 30ª Delegacia de Polícia (Marechal Hermes), onde investigadores analisaram os vídeos e prenderam a cuidadora em flagrante.

Segundo a mãe do menino agredido, a cuidadora tomava conta dos seus dois filhos há mais de um ano e era uma pessoa de confiança da família paterna dos filhos e tinha, inclusive, trabalhado 16 anos para o ex-sogro.

Apesar de costumar demonstrar amor e carinho à criança na sua frente, a mãe conta que desconfia de que as agressões não tenham ocorrido pela primeira vez, já que o filho chorava quando a suspeita chegava para ficar com ele e o irmão e já apareceu com hematomas e arranhões anteriormente. Porém, quando questionada, a cuidadora teria sempre uma explicação coerente para os machucados, o que "acalmava" a mãe.

Não há informações sobre a audiência de custódia da presa e se sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.