Homem é preso tentando comprar ingresso na Sapucaí com cartão furtado

Um homem acusado de tentar comprar ingressos para um camarote no sambódromo usando um cartão furtado foi preso em flagrante na tarde deste domingo (11) na Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou a gastar 6,6 mil reais em ingressos para a Marquês de Sapucaí no cartão de outra pessoa.

Policiais capturaram o acusado antes de ele chegar ao sambódromo. O homem em um shopping em São Conrado, na Zona Sul, retirando os ingressos no momento da ação policial. Segundo a os agentes, ele apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa na hora de pegar os ingressos, com sua foto e os dados da vítima.

Ele foi levado para a 6ª DP (Cidade Nova) e autuado por furto qualificado por fraude, uso de documento falso e tentativa de estelionato. O suspetio permaneceu preso no local, à disposição da Justiça. A Delegacia investiga se o crime teve alguma ligação com outros crimes similares registrados no final de semana envolvendo entradas para camarotes da Sapucaí.