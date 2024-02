Familiares de vereadores são presos tentando usar credencial falsa em camarote na Sapucaí

Três homens, acusados de tentarem usar credenciais falsas para entrar em um camarote no Sambódromo, foram presos na noite deste sábado (10). Dois dos suspeitos são familiares próximos de dois vereadores do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; o terceiro tinha acusações de associação com o crime no histórico policial.

A prisão aconteceu no Hotel Pestana, em Copacabana, onde o trio estava. Segundo a Polícia, eles tinham documentos e procurações falsas que seriam utilizadas para retirar entradas de camarote que foram compradas por outras pessoas, para o camarote Rio Praia, na Marquês de Sapucaí.

Um dos suspeitos é filho do vereador Carlinhos da Barreira (PSDC), enquanto o outro é sobrinho do parlamentar de Caxias, Wendel (PC do B). O terceiro tinha, em seu histórico, passagens por porte ilegal de arma de fogo e associações criminosas.



Os três vinham sendo monitorados pela equipe de inteligência da 14ª DP (Leblon), que realizou a prisão. Os três foram detidos antes da retirada das credenciais e levados para a Delegacia, na Zona Sul do Rio.