Suspeito é preso com drogas no Arsenal, em São Gonçalo

Um homem foi preso com uma carga de drogas no Arsenal, em São Gonçalo, na tarde da última sexta-feira (09). Ele foi encontrado por uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo); agentes informaram terem sido acionados uma ocorrência de tráfico no bairro e encontraram o suspeito no local.

O homem carregava uma carga de drogas e foi autuado em flagrante. Com ele, foram apreendidas 40 pedras de crack, 125 cápsulas de cocaína, 69 trouxinhas de maconha, 5 vidros de lança-perfume, além de um aparelho de rádio transmissão, supostamente usado para a comunicação entre criminosos envolvidos com o tráfico de drogas no Arsenal. A 75ª DP (Rio do Ouro) registrou o caso.

