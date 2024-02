Polícia prende acusado de roubo à loja em Niterói

Um homem de 23 anos, acusado de roubo a uma loja no Centro de Niterói, ocorrido na madrugada do último dia 6, foi preso, nessa sexta-feira, por policiais do Sistema 'Segurança Presente Niterói', durante ronda realizada pelas ruas do Centro.

Ao ser abordado no Jardim São João, o acusado demonstrou nervosismo e ao ser encaminhado para averiguações na 76ªDP (Centro), ele foi formalmente reconhecido como um dos autores do roubo por um funcionário da loja, o que ficou comprovado também a partir da análise de imagens do citcuito interno do estabelecimento coletada pela polícia para investigações sobre o caso.

Leia também

Carnaval: confira o guia da folia nas cidades da região

Bloco 'Caprichosas' está de volta ao Carnaval de SG e desfila nesse domingo (11)