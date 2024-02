Carnaval: confira o guia da folia nas cidades da região

O Carnaval agita o País oficialmente a partir desta sexta-feira (9) e, com isso, os blocos de rua e as festas de bairro tomam conta da programação cultural e de lazer das cidades. Desta forma, O SÃO GONÇALO trouxe um guia completo com as informações sobre a agenda carnavalesca dos municípios de São Gonçalo, Niterói e Maricá. Confira abaixo!

São Gonçalo

Carnaval nos bairros

De sábado (10) a terça-feira (13), os bairros Porto da Pedra, Trindade, Pacheco, Itaúna, Jardim Catarina, Jardim Alcântara e Santa Catarina vão receber o “Carnaval Raiz 2024”, uma realização da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, que além das atrações musicais, também vai contar com uma edição especial do projeto Caravana de Arte e Lazer, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

Leia também:

Carnaval: confira o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói



Feriadão de carnaval terá 16 praias recomendadas ao banho

No sábado (10), a Caravana de Arte e Lazer será realizada nos bairros Porto da Pedra e Santa Catarina; no domingo (11), na Trindade e no Itaúna; na segunda (12), no Jardim Catarina e no Jardim Alcântara; e na terça (12), no Pacheco. A Caravana terá início às 15h nos dias e locais mencionados.

As atrações musicais do “Carnaval Raiz” serão iniciadas às 17h, com programação para o público infantil e adulto, incluindo apresentação de baterias de escola de samba locais, bandas e DJs.

Confira os endereços onde vão ficar os palcos da festa:

Palco Porto da Pedra

Avenida Governador Macedo Soares, esquina com a Rua Abílio José de Mattos, próximo à Avenida Joaquim de Oliveira

Palco Trindade

Avenida Dr. Humberto Soeiro de Carvalho próximo à praça Leonor Correa

Palco Pacheco

Rua Angusto Cesário Dias André

Palco Itaúna

Estrada das Palmeiras com Avenida Trindade

Palco Jardim Catarina

Rua Dr. Albino Imparato em frente à praça da Lona Cultural Lídia Maria da Silva

Palco Jardim Alcântara

Rua Francisco Campos, 241 esquina com a Rua Valente do Couto em frente à praça do colégio

Palco Santa Catarina

Rua Benedito Jardim em frente ao Shopping dos Parafusos, esquina com a rua Dr. Getúlio Vargas

Niterói

Blocos

Dia 9/2:

– Bloco Folia dos Bois – Rua Presidente Craveiro Lopes 382 – Barreto- Das 18h até meia noite;

Dia 10/2:

– Bloco Fluminense de Amparo ao Deficente Físico – Rua Duarte Galvão 17 – Barreto – Das 9h às 14h;

– Bloco Sem Nome – Rua Sílvia Thomé 800 – Lgo da Batalha – A partir das 14h;

– Bloco Se Der Certo Continua – Av. Ewerton Xavier (Antiga Av. Central) – Das 19h ate meia noite;

– Bloco Carnavalesco Unidos do Azulão – Est. Velha de Maricá – Rio do Ouro – Das 18h às 21h;

– Grêmio Recreativo Escola de Samba Bugres do Cubango – Pça do Bumba – Cubango – Das 16h às 19h;

Dia 11/2:

– Bloco Vermelho e Branco – Av. Carlos Ermelindo Marins – Das 16h às 19h;

– Bloco Carnavalesco Bode Zé – Estrada Pastor Erasmo Braga 61 – Das 10h às 13h;

– Bloco Carnavalesco Flecha de Itaipu – Av. Central – Maravista – Das 20h às 22h;

Dia 12/2:

– Bloco das Piranhas – Av. Carlos Ermelindo Marins – Jurujuba – Das 16h às 19h;

– Bloco Xurupita – Rua Pe. Pedro Martinotti- Largo da Batalha – A partir das 19h;

Dia 13/2:

– Banda Arrasta Tudo do Barreto – Rua Guimarães Júnior (Clube Humaitá) – Das 10h às 13h;

– Banda Benefício – Rua Jornalista Silvia Thomé – Das 13h às 19h

– Banda Carnavalesca Pra Comer Tem Que Chupar – Rua do Samba – Largo da Batalha – Das 17h às 23h;

– Banda Amigos da Ciclovia de Piratininga – Av. Dr. Acúrcio Torres – Piratininga – Das 18 às 21h;

Dia 17/2:

– Bloco Carnavalesco 5% – Rua Viçoso Jardim 120- Das 18h às 22h;

Dia 18/2:

– Bloco Se Parar Nós Empurra – Rua Dr. Antonio M. Júnior 25 – Engenhoca – Das 15h às 19h;

– CARNAMAR – Iate Clube Jurujuba – Das 10h às 15h

Carnaval nos bairros

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo com as Administrações Regionais, vai realizar festas de carnaval pelos bairros da cidade. As atividades são variadas para atrair toda a família, incluindo os pets. A programação é uma parceria com a Fundação de Artes de Niterói (FAN), Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Secretaria das Culturas e Coordenação Geral de Eventos (CGE). A programação completa pode ser acompanhada nas páginas oficiais de cada Administração Regional.

De Norte a Sul, a cidade terá atrações para os mais variados gostos. Dos dias 10 a 13 de fevereiro, a Praça do Cais, em Jurujuba, será ponto de encontro para momentos de muita folia, alegria e diversão, a partir das 16h. A programação conta com blocos animados e DJs para agitar a galera. As atrações são variadas e contam com Samba Show, Bruninho (participação do 22 Minutos), Vai Dá Resenha, Intimistas, Grupo Provocação, Retrozada e Frazão da Folia. O tradicional Bloco das Piranhas tem desfile marcado para segunda-feira (12).

O Carnaval do Preventório também promete animação na Praia de Charitas com marchinhas, sambas, frevo e a batida contagiante dos DJs. A folia conta com apresentação da Atração Carioca, Grupo Mix, Grupo Provocação, Vai dá Resenha, Retrozada, Bruninho, Nosso Samba, Samba Show, Pagode do Lourenço, além do desfile dos blocos.

O Horto do Fonseca estará com atrações todos os dias a partir das 14h. O carnaval da Zona Norte vai contar com a participação da cantora Bia Bedran, Ana Costa, Carnaval das Rainhas do Rádio com Mona Vilardo, Choro na Rua com Alana Moraes e Marcos Sacramento, Leo Castro com o Carnabebê, Choro do Malandro e Didu Nogueira, Cordão do Bola Preta, Monica Mac e Cordão do Bola Branca, além de recreação infantil.

O Barreto terá quatro dias de muita diversão a partir das 11h, no Parque Palmir Silva (R. Dr. Luiz Palmier, s/n - Barreto) com a Banda El Caribe, Monica Mac, Choro do Malandro e Didu Nogueira, Carnaval das Rainhas do Rádio com Mona Vilardo, Choro na Rua com Alana Moraes e Marcos Sacramento, Chico Alves, Carnaval da Bia Bedran, Cordão do Bola Branca, Cordão do Bola Preta, Ana Costa e Leo Castro com o Carnabebê.

A programação se estende pelo Largo do Barradas, no Barreto, que também terá atrações para reunir amigos, vizinhos e familiares durante essa grande festa popular. Durante os dias de folia, a Banda El Caribe se apresentará no local, das 18h às 00h.

O CarnaMirim da Boa Viagem vai acontecer na Praça Dr Nilo Peçanha que também terá palco para os animados foliões da cidade. A programação conta com baile da Banda do Edinho tocando as tradicionais marchinhas de carnaval, das 14h às 20h. A praça também terá feirinha e praça de alimentação que começam a funcionar a partir das 12h.

O Largo da Batalha terá noites de carnaval com atrações a partir das 19h, na Rua Jornalista Sylvia Thome (em frente a Praça do bairro). Entre as atrações estão as bandas Olodum Maré, Banda Café com Leite, Pagode da Resenha com Paulo Vitor e João Paulo, além de Inacio Rios, Rafael Barbosa, Thi Rodrigues, Edinho, Alfredinho, Caca e Dodo Axé, Pagode do Peralta e MC Leozinho no encerramento da folia.

O bairro da Ilha da Conceição também terá atividades no carnaval. Todos os dias, a partir das 20h, a Banda de Sopro do Paulinho e a Banda Furiosa vão agitar o baile com marchinhas e, nos intervalos, a galera vai poder curtir o DJ Anry. A folia será no Centro Social Urbano, na Rua Jornalista Sardo Filho.

Bichanos – O tradicional Carnaval dos Pets acontece na Praça Vital Brazil, em Santa Rosa, no sábado (10), das 9h às 14h, com direito a desfile dos bichinhos. Para levar seu amiguinho à passarela, é necessário fazer inscrição ao lado do Parcão, entre 10h e 11h. A melhor fantasia será premiada.

A programação conta com feira de adoção, expositores e sorteios. Ainda é possível participar da Ação Solidária com a doação de sachês de alimentação, produtos de limpeza, jornais, medicamentos na validade e coleiras em bom estado para uso.

Pela primeira vez, o Carna Pet chega a Boa Viagem e também vai premiar o animal de estimação com a fantasia mais criativa. A folia acontece na Praça Dr Nilo Peçanha, na R. Passo da Pátria, S/N, das 14h às 20h.

Programação completa:

Dias 2, 3 e 4 de Fevereiro

– Pça Dom Orione – Das 10h às 22h;

Dias 9, 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro

Calçadão do Preventório – Das 18h às 2h.

Dias 10,11, 12 e 13 de Fevereiro

-Rio do Ouro – Pça Várzea das Moças – Das 18h até meia noite;

-Fazendinha – Pça da Rua das Flores/Badú/Sapê – Das 18h até meia noite;

– Avenida Central – Itaipu – Das 18h às 2h;

– Tibau – Av. dos Pescadores – Jardim Imbuí – Das 17h às 2h

– Engenho do Mato (falta local) – Das 19h às 3h;

-Barreto – Rua Gen. Castrioto 100 – Das 19h até 1h;

– Largo do Barradas – Em frente ao Tio Sam – Das 19h até 1h;

– Ponta D’Areia – Pça Dr. José Vitorino – (Falta horário);

– Engenhoca – (Falta local) – Das 19h às 2h;

– Viçoso Jardim (falta local) – Das 18h até meia noite;

– Jurujuba – (falta local ) – Das 16h até meia noite;

– Horto do Fonseca – Fonseca – Das 14h às 19h;

– Badu (Falta local ) – Das 16h às 2h;

– Cafubá (Falta local) – Das 20h às 3h;

– Largo da Batalha (Falta local ) – Das 19h até meia noite;

– Rua Nóbrega – Santa Rosa – Das 14h às 22h;

– Santa Bárbara (Falta local) – Das 16h 3h;

– Pça Getúlio Vargas – Icaraí – Das 16h às 23h;

– Centro Promelhoramentos do Viradouro – Viradouro – Das 16h às 23h;

– Ilha da Conceição (Faltam local e horários).

Dias 10, 11, 12, 13 e 14 de Fevereiro

Polo Gastronômico e Cultural do Jardim Icaraí

Rua Dr. Leandro Motta – Jardim Icaraí – Das 12h às 21h;

Dias 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro

– Caramujo – Rua Pastor José Gomes – Das 18h até meia noite;

– Estrada do Sapê – Das 19h às 2h;

– Cavalão – Estrada do Cavalão – Das 18h às 23h50.

Dias 11, 12 e 13 de Fevereiro

– Associação Cultural, Artística e Esportiva da Zona Norte

Pça Guadalajara – Das 17h às 21h.

Maricá

A programação do Maricarnaval 2024, elaborada pela Prefeitura de Maricá por meio da Secretaria de Turismo, começa nesta sexta-feira (09) com diversas atrações e muita diversão para o carnaval na cidade. Ao todo, serão 96 blocos de rua (clique aqui para ver a programação) que desfilarão em diferentes bairros e pontos de folia para animar o público de moradores e visitantes, além de bailes infantis para a criançada, desfiles das escolas de samba e atrações musicais com os “Pratas da Casa” em palcos montados em todos os distritos do município.

Quatro blocos saem nesta sexta-feira (9) abrindo a maratona, que segue até o dia 18 de fevereiro. São eles: Pé de Serra (às 17h em São José de Imbassaí); No Centro saem Terceira Idade (às 16h) e Onda Diferente (às 18h30); e em Inoã terá o Viva Nossas Crianças (às 19h30). Entre os mais tradicionais estão: Tromba Nervosa, Sustentai, Garça da manhã, Piranhas da 83, Gabriela, Vai Vomita e Volta, Bororó, Me Pega no Sinal e Quem ama chupa. A programação completa com data, horário e local definidos podem ser consultados aqui.

Além dos blocos, estão previstos bailes infantis, desfiles das escolas de samba e 120 shows de 40 artistas que estarão distribuídos por 19 palcos que serão montados em diversos pontos de folia da cidade.

Desfiles das escolas de samba

O desfile das escolas de samba de Maricá acontecerá na terça feira de carnaval (13) a partir das 20h, na Passarela Adélia Breve (Rua Abreu Rangel, no Centro), em uma realização da Secretaria de Turismo de Maricá em parceria com a Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (Lacam). O desfile começa com as agremiações que fazem parte do grupo de acesso: Herdeiros de Maricá, Acadêmicos do Caxito e Flor do Imbassaí. Após um breve intervalo, se apresentarão as escolas do grupo especial: Império da Camisa Azul e Branco, Unidos do Saco das Flores, Tradição de Maricá e Inocentes de Maricá.

Bailes e atrações musicais

A Secretaria de Turismo de Maricá terá ainda uma programação de bailes e shows, cujas principais atrações que vão animar a folia são: Sinfônica Ambulante, Banda 10, Samba da Mulher, Rinah, Rodrigo Balla, Boivi, Rickson Maioli, Feijão Balanço, Kontagiô, Tô Kerendo, Jô Borges, Oh Sorte, Jorginho Doug, Thunderock, Vai e Volta, Guga Nandes e a cantora Moniquinha Angelo. Os artistas subirão em palcos montados nos bairros de Centro, Araçatiba, Inoã, Jacaroá, Ponta Negra, Itaipuaçu, Jaconé, Santa Paula, São José do Imbassaí, Parque Nanci, Bambuí, Cordeirinho e Divinéia.

Assim como aconteceu nos anos anteriores, a criançada contará com bailes infantis em quatro locais da cidade: Araçatiba, Ponta Negra, Bambuí e Itaipuaçu. No comando da festa, preparada exclusivamente para os pequenos, estarão os Pratas da Casa: Marianna Cunha, Bruna Mandz, Maiara Coboski e Tatudoemcasa, entre outros.