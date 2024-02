Bloco 'Caprichosas' está de volta ao Carnaval de SG e desfila nesse domingo (11)

Um dos mais tradicionais blocos de São Gonçalo está de volta à folia no Carnaval de 2024. Após três anos sem ir às ruas, o "Caprichosas" desfila neste domingo (11), a partir das 14h, pelas Ruas do Barro Vermelho, cumprindo uma tradicão interrompida por três anos consecutivos, após o Carnaval de 2020, em função da pandemia provocada pelo coronavírus.

O Caprichosas está voltando às atividades muito em função da mobilização entre seus integrantes, dirigda pelo presidente da agremiação, Carlos Augusto Alvim Melo, o 'Guto', que nas últimas horas, vem ocupando as redes sociais, pedindo a todos que divulguem o feito do 'Caprichosas'.

Mais uma vez, a agremiação cumprirá, rigorosamente, as tradições da fundação, há 38 anos, no ano de 1996, com a apresentação, ao vivo, dos maiores sucessos do 'Axé Music', estilo nascido na Bahia, por um grupo especialmente escolhido para o evento, em apresentação num trio elétrico.

Presidente Guto convoca foliões | Foto: Divulgação

"Nossa união foi fundamental para a volta de uma tradição cultural tão reverenciada pelos amantes da cultura e do Carnaval de São Gonçalo. Estamos de volta", afirmou Guto.

Leia também

Saída para o feriadão é tranquila no início desta tarde na BR-101

Vai deixar seu pet em hotel no Carnaval? Confira se a hospedagem possui registro no CRMV-RJ