Jovem de 23 anos é vítima de latrocínio em Maricá

Um jovem, identificado como José Corrêa das Neves, de 23 anos, morreu após ser baleado em um assalto, na noite desta quinta-feira (08), em Inoã, Maricá. O irmão de José também foi atingido pelos disparos dos criminosos e está internado.

De acordo com informações iniciais, os irmãos estavam em um veículo na Rua Joaquim Pereira Matos, em Inoã, quando criminosos em uma motocicleta anunciaram o assalto.

Segundo informações da família, a vítima pode ter tentado reagir. Os criminosos efetuaram vários disparos e fugiram em seguida.

Os irmãos foram socorridos pelo pai e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, onde o José não resistiu e morreu.

Já seu irmão foi transferido para o Hospital Municipal Che Guevara e segue internado. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que investigam o caso voltaram ao local do latrocínio na manhã desta sexta-feira (09) para realizar perícia no veículo.

Familiares das vítimas já prestaram depoimentos. Imagens de câmeras de seguranças vão ser analisadas e a polícia pede que qualquer informação sobre o caso seja encaminhada ao Disque Denúncia através do 2253-1177.

Pai da vítima esteve no IMl para liberação corpo | Foto: Layla Mussi

O corpo de José está no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto e será liberado para o sepultamento ainda nesta sexta-feira (09). Familiares estão no local, mas consternados não conseguiram falar com a imprensa.