Homem é preso por matar amigo a facadas em Niterói

Um homem foi preso em Niterói acusado de matar o amigo a facadas. A prisão foi realizada pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), nesta quinta-feira (08), no interior da comunidade do Sabão, no bairro São Lourenço.

Segundo os investigadores, eles foram acionados para o Hospital Azevedo Lima, no Fonseca, Niterói, onde um homem teria dado entrada com golpes de faca. A vítima, de aparentes 50 anos, não resistiu.

Os policiais seguiram para o endereço da vítima e acabaram chegando no autor do homicídio. O homem confessou o crime e foi preso em flagrante.

Segundo as investigações, os dois dividiam um imóvel na comunidade e eram amigos. O autor do crime era usuário de drogas e segundo vizinhos, era constante presenciar brigas entre os dois

Ele foi levado para a unidade prisional, onde está à disposição da Justiça.