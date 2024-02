Policia indicia sete suspeitos pela morte de gonçalense em assalto no Rio

O crime ocorreu no Centro do Rio - Foto: Divulgação

O crime ocorreu no Centro do Rio - Foto: Divulgação

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) indiciou, nesta quinta-feira (08/02), sete suspeitos de envolvimento no latrocínio - roubo seguido de morte - de Leonardo Alves Quintanilha, 28 anos. Contra quatro autores foram cumpridos mandados de prisão temporária.



O crime ocorreu no Centro do Rio. A vítima foi abordada pelos criminosos, que praticavam roubos em série dentro de um ônibus. Leonardo foi agredido e teve seu aparelho celular roubado pelos bandidos. Ao tentar entrar no coletivo em movimento, ele foi derrubado pelos bandidos. O jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com as investigações, um dos autores esteve envolvido na agressão a um empresário, ocorrida em dezembro do ano passado, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele foi preso dias depois pelo crime.

Segundo a DHC, os autores também responderão pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menores. As investigações continuam para localizar outros três integrantes do grupo, que são considerados foragidos.