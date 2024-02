Bloco do Caneco abre Carnaval em Rio Bonito nessa sexta-feira (9)

Comemorando 30 anos de fundação, o tradicional Bloco do Caneco, de Rio Bonito, promove nesta sexta-feira, dia 9, o seu Grito de Carnaval, com um baile comandado pela banda Folia Cultural. O evento gratuito acontece na Rua Nilo Peçanha, em frente ao Bar do Onça, a partir das 19 horas.



Durante toda a última semana, uma exposição de fotografias e reportagens de jornais está à disposição do público no Bar do Onça, que funciona como sede informal da agremiação. Fundado pelo empresário Carlos Neto, conhecido como Caneco, o bloco reúne crianças, jovens e adultos e tem em seu repertório marchinhas e sambas-enredos que fazem a história do carnaval do Rio de Janeiro.

“O bloco começou como uma brincadeira de jovens, em 1995, e hoje se tornou tradição. Antes, desfilávamos pelas ruas da cidade, mas desde o ano passado, quando retornamos após a pandemia, resolvemos transformar o evento em um grande baile de carnaval, como acontecia nos clubes de nossa cidade”, revela Caneco.

Leia também

Vídeo: mulher sofre tentativa de sequestro por ex-companheiro em Rio Bonito

Enel terá atendimento especial de emergência durante o Carnaval