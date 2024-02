Vídeo: mulher sofre tentativa de sequestro por ex-companheiro em Rio Bonito

Uma mulher sofreu uma tentativa de sequestro em Rio Bonito, na manhã desta quarta-feira (7). Imagens registradas por vizinhos flagraram a vítima gritando e sendo levada dentro de um carro com a porta aberta. Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro foi quem tentou sequestrá-la.

De acordo com a vítima, ela foi colocada à força dentro do carro por volta das 5h20, quando ela deixava a casa da avó para ir ao trabalho. O caso aconteceu no bairro Mangueirinha. À polícia, ela relatou que foi ameaçada de morte e que foi mordida no rosto pelo ex-companheiro.

Leia também:

Acusado de matar cantora trans em São Gonçalo é preso

Polícia Civil prende em Itaboraí acusado de estuprar ex-companheira

A mulher também disse aos agentes que conseguiu fugir aproximadamente 100 metros depois do local onde foi capturada, após puxar e quebrar a chave da ignição do carro em que estava sendo levada.

Policiais da Delegacia de Rio Bonito iniciaram fizeram buscas pelo acusado no próprio município e na cidade de Saquarema. Na tarde da quarta (7), o suspeito se apresentou à polícia com um advogado. Ele prestou depoimento e vai responder em liberdade por tentativa de sequestro e cárcere privado.

Veja abaixo o vídeo:





Vídeo registrou mulher gritando e sendo levada Reprodução