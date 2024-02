Enel terá atendimento especial de emergência durante o Carnaval

Um forte esquema, envolvendo a área operacional técnica e de atendimento ao cliente, foi preparado pela Enel Distribuição Rio para o período de Carnaval. O plano operacional garante um aumento de até três vezes no número de equipes de emergência disponíveis em caso de eventual contingência severa provocada pelo fenômeno do El Niño que, neste verão, tem gerado um volume de chuvas acima da média, com fortes rajadas de ventos e raios.

Outra estratégia traçada é o aumento da capacidade de resposta do Centro de Operações, agilizando o despacho das equipes em campo. O reforço se aplica também aos canais de atendimento, que têm estrutura dimensionada para cada situação. No call center, a disponibilidade de profissionais de atendimento passa a ser dobrada nas contingências severas. A Enel Rio também providenciou subestações móveis, que serão deslocadas para locais mais críticos, caso alguma subestação fixa seja impactada e precise de backup.

“Profissionais de diferentes áreas estarão de sobreaviso para garantir o fornecimento de energia nos 66 municípios da nossa área de concessão. Trabalharemos com reforço de equipes nas 14 bases operacionais da Enel Rio, que estarão ativas durante todo o Carnaval. Contaremos com maior disponibilidade de eletricistas, técnicos e engenheiros, além de colaboradores de call center”, acrescenta o diretor de Redes da Enel Rio, José Luis Salas.

Em regiões turísticas, como a dos Lagos e de Angra dos Reis, que recebem um aumento considerável de população durante o Carnaval, a Enel Rio programou também a concentração estratégica de recursos e equipes para facilitar a mobilidade e acelerar atendimentos emergenciais. Além disso, o Centro de Operação da distribuidora mapeou possíveis manobras remotas de carregamento das linhas de transmissão para alívio de carga na Região dos Lagos. Outra ação planejada para o feriado prolongado é o cancelamento das programações de desligamento preventivo tanto na Região dos Lagos quanto na de Angra dos Reis.

O plano de contingência da Enel Rio envolve ainda um processo estruturado de categorização das ocorrências, com definição de escala de prioridade, permitindo que casos mais sensíveis recebam atendimento primeiro. Hospitais, clientes eletrodependentes cadastrados no sistema e outros serviços essenciais recebem atenção especial. Pensando na melhor forma de atender com agilidade ocorrências mais críticas, neste Carnaval, a empresa terá um posto 24 horas funcionando no Centro Estadual de Emergência em Energia (CEGREE), situado no Centro Integrado da PMERJ, para interação com o poder público na tomada de decisão de gestores de hospitais e unidades de segurança, por exemplo.

“Em caso de evento climático severo, estamos prevendo estabelecer comunicação direta e intensa com órgãos públicos, para entender as prioridades de atendimentos de emergência. Também programamos intensificar o monitoramento dos canais digitais da companhia e manter os clientes informados sobre a atuação da empresa seja por e-mail, SMS e outros canais”, comenta a diretora de Mercado da Enel Rio, Ana Teresa Raposo.

Canais digitais

Em situações de contingência, devido ao alto volume de chamada no call center, a empresa orienta que os clientes utilizem os canais digitais para agilidade do atendimento. Especialmente neste período, em caso de falta de energia, é importante acessar preferencialmente o site (www.enel.com.br), ou o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) ou ainda mandar mensagem para o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.

Além de todo suporte técnico, a Enel Rio também oferece orientação a respeito dos cuidados básicos quanto à rede elétrica na hora de aproveitar a festa e, em caso de tempestade, durante a folia de rua:

• Não lance serpentinas, confetes ou qualquer material na rede elétrica;

• Não instale qualquer adereço nos postes ou próximo a rede elétrica;

• Não use a rede elétrica para instalações clandestinas. Além de ser crime, furtar energia pode provocar acidentes graves e até fatais;

• Ao montar e desmontar qualquer estrutura para show, fique atento e mantenha distância da rede elétrica;

• Antes de se divertir em trio elétrico ou carro alegórico, certifique-se de que o local de trânsito não possua rede elétrica.

Durante a tempestade, permaneça em segurança:

• Se encontrar um cabo partido, não se aproxime;

• Não encoste em objetos metálicos, como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades em uma enchente;

• Busque abrigo seguro e, em caso de ventos intensos, procure locais distantes de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas;

• Evite áreas arborizadas! Durante tempestades, há risco de queda de árvores.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.