Polícia Civil prende em Itaboraí acusado de estuprar ex-companheira

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam um homem pelos crimes de estupro, ameaça, violência psicológica e divulgação de cena de estupro, nesta terça-feira (06/02). O autor foi localizado em Itaboraí.

A vítima procurou a delegacia e comunicou que o ex-companheiro invadiu sua conta na rede social e divulgou para os seus contatos um vídeo no qual ela era estuprada na frente do filho, de 2 anos. Segundo as investigações, o autor enviou diversas ameaças contra a vítima e o filho do casal.

Diante da gravidade dos fatos, a Deam de Nova Iguaçu solicitou à Justiça um mandado de prisão temporária contra o homem. Após diligências, os agentes localizaram o autor. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.