Idosa morre após ser atropelada na RJ-104, em São Gonçalo

Uma idosa, de 80 anos, morreu depois de ser atropelada por uma moto, na noite desta terça-feira (06), na RJ-104, na altura do Laranjal, em São Gonçalo. O motociclista também ficou ferido.

De acordo com a PM,os agentes foram acionados por volta das 18h para a ocorrência. No local, encontraram uma das vítimas já em óbito. Já o motociclista, também idoso, sofreu ferimentos no rosto e foi levado a unidade de emergência.

Segundo relatos de testemunhas, a idosa foi atropelada ao atravessar a via irregularmente. Há poucos metros do acidente, existe uma passarela para pedestres atravessarem a via.

Por conta do acidente, uma faixa da pista precisou ser interditada. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. A delegacia de Alcântara investiga o caso.