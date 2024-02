Carnaval de Cabo Frio tem programação com shows e blocos nas ruas

O encerramento da folia será no dia 24 de fevereiro com o desfile da última agremiação - Foto: Reprodução/ Internet

Prefeitura de Cabo Frio divulgou a programação do Carnaval 2024 . O secretário municipal de Cultura, Márcio Sampaio, apresentou todas as atrações da festa, que neste ano contará com a participação de 46 blocos carnavalescos, além de shows na Praia do Forte, no Peró e Tamoios.

A abertura oficial do carnaval será na sexta-feira, dia 9, às 18h, na Praia do Forte, com a solenidade de entrega da chave da cidade para o Rei Momo. Os blocos começam a desfilar já neste fim de semana com o esquenta para a folia. O encerramento da folia será no dia 24 de fevereiro com o desfile da última agremiação.

O carnaval é promovido pela Prefeitura com organização das secretarias de Cultura e de Governo, além do apoio de vários setores da gestão municipal. Neste ano, nenhuma agremiação vai receber subvenção do governo. O município vai arcar com toda a estrutura como trios elétricos, grades, banheiros químicos e tendas, oferecendo suporte para todos os blocos cadastrados.

Ao todo serão disponibilizados 350 banheiros químicos, que serão distribuídos por todos os percursos dos blocos; cinco trios elétricos e dois caminhões palcos; cinco pórticos de identificação; três palcos com som, iluminação e gerador, que serão montados na Praia do Forte, Peró e Unamar, em Tamoios; 120 tendas; dois postos médicos avançados, sendo um na Praia do Forte e outro em Tamoios; além de cinco torres de observação para a Polícia Militar. O investimento previsto para a festa é de R$2 milhões.

O secretário de Cultura, Márcio Sampaio, destacou que o carnaval deste ano está sendo organizado de forma democrática, abrindo espaço para a participação de diversos blocos carnavalescos. Além disso, a festa será descentralizada com desfile de blocos em diversos bairros. Para as crianças, serão montadas áreas kids com matinê na Praia das Palmeiras. Em Tamoios, serão realizados bailes infantis na área do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva.

“O Carnaval foi organizado de forma democrática e transparente, dialogando com todos os grupos e organizadores dos blocos da cidade. A Prefeitura vai ceder a estrutura para todas as agremiações e tudo foi acordado em reuniões com diálogo franco e aberto. Além disso, já estamos na parte das tratativas e do planejamento com todos os setores do poder público e também com as polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros. Temos certeza que a festa será muito bonita e vai atender aos mais diversos públicos”, afirma Márcio Sampaio.

Confira a programação dos blocos:

SÁBADO (03)

ENCOSTA QUE ELE CRESCE

Concentra, mas não sai a partir das 19h: Rua Major Belegard, 171, Centro.

DOMINGO (04)

BLOCO DA FARINHA

Concentra, mas não sai a partir das 13h: Rua José Watz Filho, Centro.

SEXTA (09)

A MODA C

Concentra, mas não sai, 8h: Canto do Forte São Matheus

BRINCARETA

Concentração, 16h: Praça da Cidadania, Praia do Forte.

Desfile, 18h: Ao redor da Praça da Cidadania.

PARÓKIA

Concentra, mas não sai, a partir das 17h: Rua Jorge Lossio, Centro.

ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL – SECRETARIA DE CULTURA/ ABACCAF – 18h

Bolsão da Juju, Praia do Forte – festa com a entrega da chave da cidade para o Rei Momo.

BLOCO DA HIDROGINÁSTICA

Concentração, 19h: Av. Nilo Peçanha, em frente ao Tamoyo Esporte Clube, Centro.

Desfile, 20h: Av. Nilo Peçanha, Ruas Tamoyo, Francisco Mendes,Rui Barbosa até a R. Jorge Lóssio, no ensaio do Parókia.

BLOCO NÃO É NÃO

Concentra, mas não sai, a partir das 19h: Polo Gastronômico Tamoios

BLOCO DA INCLUSÃO

Concentração, 20h: Bolsão da Juju, Praia do Forte.

Desfile, 20h: Av. Litorânea até a Duna Preta.

A ARCA

Concentração, 20h: Praça Major Terra, Gamboa.

Desfile, 22h: Ruas José Rodrigues Póvoas, Deldevino e retornando para a Praça Major José Terra.

SÁBADO (10)

BLOCO NOVOS COMEÇOS (LAGOINHA)

Concentração, 8h: Av. Hilton Massa, Passagem

Desfile, 11h: Orla da Praia do Forte até a Praça da Cidadania.

AVISA QUE É ELA

Concentração, 11h: Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva, Santo Antônio, Tamoios. Desfile: até o Pontal de Santo Antônio.

GENTILEZA GERA GENTILEZA

Concentra, mas não sai, a partir das 12h: Rua Santana Praça da Vila Nova.

BLOCO DA LATINHA

Concentração, 14h: Bolsão da Juju, Praia do Forte.

Desfile, 21h30: Avenida Litorânea até a Duna Preta.

BRAHMEIROS

Concentra, mas não sai, a partir das 14h: Av. dos Pescadores, esquina com a Av. dos Namorados, Peró.

QUE MERDA É ESSA?

Concentra, mas não sai, a partir das 14h: Rua Major Belegard, 171, São Bento.

VOLTA PRA MIM

Concentração, 14h: Praça Caio Márcio Coelho Orsolon, Palmeiras

Desfile, 21h: Av. Excelsior até a Orla das Palmeiras.

CARNAMORES

Concentra, mas não sai, a partir das 14h: Quiosque Sorriso, em Unamar, Tamoios.

BLOCO PRAIBOLA

Concentração, 16h: Praça da Bandeira, Passagem

Desfile, 19h: Av. Nilo Peçanha, Ruas Tamoyo, Francisco Mendes, Rui Barbosa até a Praça da Bandeira.

ARENA KIDS – MATINÊ INFANTIL – 16h às 22h

Orla das Palmeiras (Quiosque do Russo)

AZUL E BRANCO

Concentração, 17h: Rua Marquês de Olinda (Lateral do Clube São Cristóvão), São Cristóvão. Desfile, 19h: Ruas Marquês de Olinda, Av. Joaquim Nogueira, R. Expedicionários da Pátria, R. Lecy Gomes da Costa até a Praça de São Cristóvão.

BLOCO DO PARA NUNCA (Os moleques)

Concentra, mas não sai, a partir das 17h: Polo Gastronômico de Tamoios

DOMINGO (11)

BOTA FÉ NA ALEGRIA – 11h às 14h

Pontal de Santo Antônio, Tamoios

RISCO DA PRAIA

Concentração, 13h: Rua Luiz Feliciano Cardoso (Píer dos Pescadores), Praia do Siqueira.

Desfile,16h: Orla da Praia do Siqueira.

BLOCO DAS DAMAS

Concentração, 14h: Rua Antônio Feliciano de Almeida (quadra da Vermelho e Branco), Centro. Desfile, 18h: Av. Litorânea até a Duna Preta, na Praia do Forte.

BLOCO DA CORUJA

Concentração, 14h: Bolsão da Juju, Praia do Forte.

Desfile, 21h30: Avenida Litorânea até a Duna Preta.

PEROCÃO

Concentração, 14h: Av. dos Pescadores, Peró.

Desfile, 21h30: Avenidas dos Pescadores, Drausio Solon Ribeiro, Rua Aqualung e Av. dos Namorados.

BAILE INFANTIL EM TAMOIOS – 16h às 19h

Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva, Santo Antônio, Tamoios.

ARENA KIDS – MATINÊ INFANTIL – 16h às 22h

Orla das Palmeiras (Quiosque do Russo).

PARÓKIA

Concentração, 17h: Rua Jorge Lóssio, Centro

Desfile: 20h – Ruas Jorge Lóssio, Francisco Mendes, Rua Barbosa e Av. Antônio Feliciano de Almeida.

BLOCO CÊ É FILHO DE QUEM?

Concentração, 17h: Praça da Bandeira, Passagem

Desfile, 20h: Jorge Lóssio, Av. Nilo Peçanha, Rui Barbosa até a Praça da Bandeira.

VERMELHO E PRETO

Concentração, 19h: Praça de São Cristóvão.

Desfile, 22h: Ruas Marquês de Olinda, Visconde do Rio Branco, Lecy Gomes da Costa até a Praça de São Cristóvão.

TAMOIOS – CAMINHÃO PALCO – 19h à 1h

Polo Gastronômico de Tamoios

SEGUNDA (12)

CAMINHÃO PALCO

Concentra, mas não sai, a partir das 11h: Pontal de Santo Antônio, em Tamoios.

BLOCO OH SORTE

Concentração, 14h: Bolsão da Juju, Praia do Forte.

Desfile, 21h30: Av. Litorânea até a Duna Preta.

CARNAGAY

Concentração, 14h: Praça de Skate, Praia do Forte.

Desfile, 19h: Avenida Litorânea até a Duna Preta.

RISCO DA PRAIA

Concentra, mas não sai, a partir das 15h: Praça Francisco Ribeiro, Praça das Passarelas, Praia do Siqueira.

BLOCO DA CIDADANIA

Concentra, mas não sai, a partir das 15h: Praça da Cidadania (Praia do Forte).

BLOCO TÁ DOIDO

Concentração, 15h: Rua Lourival Franco de Oliveira, Jardim Esperança.

Desfile, 19h: Ruas Lourival Franco de Oliveira e Davi Garcia da Rocha até a Av. Ézio Cardoso da Fonseca.

TROPA DA LUDY

Concentração, 15h30: Quiosque Tô a Toa, Unamar, Tamoios.

Desfile: Rua Orlando de Bragança, Avenida Independência até o Polo

Gastronômico.

PEROCÃO

Concentra, mas não sai, a partir das 16h: Av dos Pescadores, esquina com Av. dos Namorados, Peró.

RALA OVO

Concentra, mas não sai, a partir das 16h: Praça de São Cristóvão.

TROPINHA DA LUDY – BLOQUINHO INFANTIL

Concentração, 17h: Polo Gastronômico de Tamoios.

AMIGOS DO TANGARÁ

Concentração, 18h: Praça de Alimentação do Caminho de Búzios.

Desfile, 22h: Pela Rua Humberto Campos, contornando a praça, seguindo pela Rua Nelson Mandela.

TROPA DA LUDY

Caminhão Palco no Polo Gastronômico de Tamoios, das 20h à 1h.

TERÇA (13)

FAMÍLIA É MOLE, MAS É MEU

Concentração, 14h: Bolsão da Juju, Praia do Forte.

Desfile, 21h30: Av. até a Duna Preta.

BLOCO DAS DAMAS

Concentração, 14h: Rua Antônio Feliciano de Almeida (Quadra da Vermelho e Branco)

Desfile, 18h: Av. Litorânea / Dunas Pretas até a Praça das Águas, na Praia do Forte.

BRINCARETA

Concentração, 14h: Pontal de Santo Antônio, Tamoios.

ARENA KIDS – MATINÊ INFANTIL – 16h às 22h

Orla das Palmeiras (Quiosque do Russo)

ENCERRAMENTO DO CARNAVAL EM TAMOIOS

TRIO ELÉTRICO

Concentração, 19h: Polo Gastronômico Tamoios.

QUARTA (14) DE CINZAS

DI CABO A RABO (Forró)

Concentra, mas não sai, a partir das 14h: Pista de Skate, Praça do Guta, Praia do Forte.

SEXTA (16)

AFTER CABOFOLIA

Concentra, mas não sai, a partir das 14h: Bolsão da Juju, Praia do Forte.

ESTOU PRA ROLO

Concentra, mas não sai, a partir das 16h: Rua Zulmira Mendes, Braga.

SÁBADO (17)

BLOCO QUERO MAIS

Concentração, 14h: Bolsão da Juju, Praia do Forte.

UNIDOS DO BOI CABRUNCO

Concentração, 14h: Ciep 150 Amelia Ferreira, Manoel Corrêa.

Desfile, 19h: Rua Panamá.

OS ATRAZADOS

Concentra, mas não sai, a partir das 15h: Rua Maestro B. Guimarães (Campo do Morubá), Morubá.

DOMINGO (18)

BLOCO DELAS

Concentração, 14h: Bolsão da Juju, Praia do Forte.

Desfile, 22h: Av. Litorânea até a Duna Preta.

FOLIA DO JACARÉ

Concentra, mas não sai, a partir das 14h: Rua do Pomar 2.

SÁBADO (24)

UNIÃO DO ARRASTÃO

Concentração, 17h: Praça Major Terra, Gamboa.

Desfile, 21h: Ruas José Rodrigues Póvoas, Deldevino, Jorge Veiga Virgílio Rodrigues, retornando pela José Rodrigues Póvoas até a Praça Major Terra.

##Programação Carnaval 2024 – Shows##

#UNAMAR – TAMOIOS#

Palco ao lado do posto do guarda-vidas.

SÁBADO (10)

16h: Yara Velasco

23h: Juninho

DOMINGO (11)

16h: Thiago Soares

23h: Cordão da Bola Preta

SEGUNDA (12)

16h: Raylane Mendes

23h: bateria da União da Ilha do Governador

TERÇA (13)

16h: Perlla

23h: Vou pro Sereno

#PRAIA DO FORTE#

Palco em frente à Praça das Águas

SÁBADO (10)

16h: Cordão da Bola Preta

23h: Grupo Swing Simpatia

DOMINGO (11)

16h: Bateria da União da Ilha do Governador

23h: Thiago Soares

SEGUNDA (12)

16h: Imaginasamba

23h: Perlla

TERÇA (13)

16h: Yara Velasco

23h: Netinho de Paula

PERÓ

Palco da Praça do Moinho

SÁBADO (10)

16h: Juninho

23h: Perlla

DOMINGO (11)

16h: Nosso Bloco

23h: Yara Velasco

SEGUNDA (12)

16h: Cordão da Bola Preta

23h: Pura Simplicidade

TERÇA (13)

16h: Willian Kessley

23h: Bateria da União da Ilha do Governador.