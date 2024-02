Policiais acusados de matar PM que investigava milícia são presos

Foram presos, na manhã desta quarta-feira (07), dois subtenentes da Polícia Militar acusados de assassinar a também policial Vaneza Lobão, de 31 anos. A agente, que investigava PMs envolvidos com milícia no Rio, foi morta em novembro do ano passado, na porta de casa, em Santa Cruz, na Zona Oeste da capital.

Os dois policiais presos pelo crime estavam lotados no 27⁰ BPM (Santa Cruz) e no 31⁰ BPM (Recreio). Um deles, no entanto, estava, até o final do ano passado, lotado na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) - mesma unidade onde Vaneza trabalhava.

De acordo com as investigações, os dois suspeitos realizaram diversas buscas nos bancos de dados oficiais sobre a vítima antes do crime. Eles teriam usado esses dados para colher informações pessoais sobre a rotina de Vaneza, que vinha sendo, segundo as investigações, monitorada por eles por algum tempo antes do assassinato.



A vítima trabalhava no Setor de Inteligência da Delegacia, que é subordinada a Corregedoria-Geral da corporação. Antes de morrer, ela vinha se dedicando a investigar policiais acusados de participar grupos milicianos e de contravenção. No dia 24 de novembro, ela foi baleada por um grupo de suspeitos armados enquanto abria a garagem de casa para entrar.

A prisão foi realizada em parceria entre a Divisão de Homicídios da Capital (DHC) e a Corregedoria da Polícia Militar. Os homens foram levados para a DHC.