Acusado de matar porteiro no Rio é preso após roubar carro

O homem de 27 anos acusado de matar um porteiro em uma tentativa de assalto em agosto do ano passado foi preso, na noite desta terça-feira (6), após roubar um carro da marca BMW no bairro do Estácio, na cidade do Rio.

O crime aconteceu na Rua Joaquim Palhares, próximo ao Viaduto Paulo de Frontin. Fagner Wilson Nunes Chamarelli, o 'FG', foi detido por agentes do 6°BPM (Tijuca), após a polícia ter sido avisada do assalto e ter perseguido os criminosos. Um dos acusados conseguiu fugir.

'FG' possuía um mandado de prisão pela morte do porteiro José Jailton de Araújo, além de nove anotações criminais. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o homem se fingiu de entregador e entrou em um prédio no Centro do Rio. Ele rendeu o porteiro e exigiu que o trabalhador entregasse as chaves de um apartamento.

José Jailton reagiu e, após uma luta corporal, foi baleado pelo criminoso e morreu.