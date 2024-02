PM é baleado durante patrulhamento em São Gonçalo

Um policial militar lotado no 7ºBPM (São Gonçalo) foi baleado, nesta terça-feira (6), no Portão do Rosa, em São Gonçalo. De acordo com a corporação ele não corre risco de morte.

Segundo informações da Polícia, os agentes foram atacados por criminosos durante um patrulhamento na Rua Flávio Teixeira de Barros. Durante o confronto, o militar acabou atingido, sendo socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Leia mais

➢ Foragido por estupro é preso no Fonseca, em Niterói

➢ Ator de novela da Record desaparece no Rio

Ainda de acordo com a PM, o policial tem quadro de saúde estável e está fora de perigo.

Após a troca de tiros, os bandidos fugiram para dentro da comunidade. O policiamento foi reforçado na região. Até o momento, a PM não informou que vai realizar um ação para localizar os criminosos.