Cantora trans é encontrada morta a facadas em São Gonçalo

Uma mulher transsexual foi encontrada morte no bairro Jardim, Nova República, em São Gonçalo, nesta quinta-feira (01). A cantora Amanda Soares, conhecida pelo nome artístico Mandy Gin Drag, tinha ferimentos de facada pelo corpo quando foi encontrada, segundo relatos de testemunhas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e encontraram a vítima já morta ao chegaram no local. O Corpo de Bombeiros removeu o cadáver e a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) registrou o crime.

Na tarde dessa sexta (02), representantes do Centro de Referência LGBTI+ de São Gonçalo estiveram na DHNSG para cobrar às autoridades policiais por celeridade nas investigações. O advogado representante do Centro, Wellington Vergilio, afirmou que o grupo acompanhará "de perto" as investigações do caso.

"Nosso papel vai além de orientar e oferecer serviços. Também zelamos pela comunidade LGBTI+ de São Gonçalo, para que crimes como este não fiquem impunes", destacou o coordenador-geral do Centro LGBTI+ de SG, Sanclair Marques.