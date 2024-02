Três presos por tráfico de drogas em Niterói

Acusados de tráfico de drogas, três homens, de 34, 39 e 51 anos, foram presos, nesta quarta-feira (31), em Charitas, Niterói.

Policiais do 12° BPM (Niterói) foram até a Avenida João Batista, via principal do bairro, checar denúncias sobre traficantes agindo no local.

No endereço, policiais surpreenderam três homens vendendo drogas. O trio foi abordado e levou os militares ao beco onde a droga ficava escondida.

Somada a pequena quantidade que estava com os suspeitos no momento da abordagem, a polícia apreendeu 298 cápsulas de cocaína, 625 trouxas de maconha, 91 pedras de crack, uma câmera e R$35, em espécie.

O trio foi levado para a central de flagrantes da 79ªDP (Charitas), onde foram autuados.