Suspeito de armazenar pornografia infantil é preso em Niterói

Um homem investigado por armazenar e compartilhar imagens de pornografia infantil foi preso na manhã desta quinta-feira (31), em Niterói. Ele foi capturado por agentes da Polícia Federal (PF), que cumpriram outros quatro mandados de prisão pelo mesmo crime em outras regiões do país. Todos os mandados foram emitidos pela 2ª Vara Federal de Niterói/RJ.

Os outros suspeitos foram capturados em Macaé, também no Rio; em Paulista, Pernambuco; e em Ribeirão Pires e Indaiatuba, em São Paulo. Eles já vinham sendo investigados desde o final do ano passado por posse, compartilhamento e comercialização de registros de abuso sexual a menores de idade. Eles podem cumprir até 25 anos de prisão pelos crimes.

Segundo a PF, também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão com o objetivo de encontrar as fotos e vídeos de abuso infantil e outros elementos que "ratifiquem a participação dos alvos nos crimes investigados, o que poderá resultar em novas prisões em flagrante, além do cumprimento dos mandados de prisão já deferidos".

Ainda segundo os agentes, a investigação conta, ainda, com informações de uma organização não-governamental dos Estados Unidos, que emitiu uma notícia-crime sobre o caso em dezembro. As ações fazem parte da operação Nimbus Tenebrus (Nuvem Perigosa).