Presos integrantes de quadrilha especializada em roubo e receptação de veículos em Niterói

Policiais civis da 77ª DP (Icaraí), em conjunto com policiais militares, prenderam, nesta segunda-feira (29/01), quatro homens acusados de fazerem parte de um esquema ilegal de roubo e receptação de veículos. Eles foram localizados nas comunidades Boa Vista, em Niterói, e Nova Grécia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo apurado, um dos presos teria emprestado uma motocicleta a outros criminosos, que a usaram para roubar quatro veículos no bairro de Icaraí, no último fim de semana. Aos agentes, ele teria confessado o crime. Na residência do acusado, foram encontrados dois revólveres, também usados nos crimes.

Após a prisão dele, os agentes foram a uma área de mata em São Gonçalo, onde localizaram dois dos carros roubados. Os três indivíduos encontrados no local foram presos em flagrante por receptação.

As investigações da distrital seguem para desarticular e prender toda a quadrilha que atua nessas regiões.