Mulheres são presas por furto de roupas em Shopping de Niterói

Duas mulheres, de 18 e 23 anos, foram presas em flagrante após furtarem nove maiôs infantis, de uma loja dentro do maior shopping do Centro de Niterói.

As mulheres foram flagradas pelos seguranças do shopping, que acionaram agentes do Niterói Presente para assumirem a condução da ocorrência.

Peças furtadas | Foto: Divulgação

A dupla foi levada para a 76° DP (Centro) e ficou detida pelo crime de furto.