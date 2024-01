Criança de apenas 3 anos, vítima de atropelamento, tem morte cerebral confirmada nesta quinta

A pequena Maria Jhulia Viana Cabral, de apenas três anos, teve morte cerebral atestada no início da tarde desta quinta-feira (25) - Foto: Reprodução

A pequena Maria Jhulia Viana Cabral, de apenas três anos, teve morte cerebral atestada no início da tarde desta quinta-feira (25) - Foto: Reprodução

Vítima de atropelamento por moto, na semana passada, em Cachoeiras de Macacu, a pequena Maria Jhulia Viana Cabral, de apenas três anos, teve morte cerebral atestada no início da tarde desta quinta-feira (25). A menina estava internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

O acidente com a menina aconteceu em uma rua calma, na tarde do último dia 17, enquanto brincava com outras crianças. A avó da materna da Maria Jhulia, a autônoma Jocilene Moura, afirma que uma moto, pilotada por um adolescente de 16 anos, invadiu a rua e atropelou a menor.



"Ele tentou desviar mas não conseguiu. Minha neta teve traumatismo craniano e foi socorrida para a UPA da região e em seguida levada para o hospital municipal. Mas devido a gravidade do acidente fizeram a transferência para o Hospital Alberto Torres", relatou a avó.

Revoltados, os pais e outros familiares registraram queixa na Delegacia de Cachoeira de Macacu e denunciaram o atropelador. " Demos a placa da moto e o endereço do depósito de gás onde o rapaz trabalha. Ele é menor de idade e mesmo depois do acidente continua pilotando a moto. Queremos justiça. Eles acabaram com a nossa família", disse a autônoma.



Ao lado dos pais e dos avós, o irmão de seis anos acompanhou o plantio de uma muda de jasmim no Jardim do Doador de Órgãos do hospital. A doação foi comunicada ao RJ Transplantes. A equipe deve captar, entre outros órgãos, coração, fígado e rins.