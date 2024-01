Homem é atropelado por VLT no Centro do Rio

VLT localizado no Centro do Rio - Foto: Reprodução/ Google

Um homem foi atropelado, na tarde desta quinta-feira (25), por um VLT, na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio. De acordo com informações iniciais, ele estaria distraído e, por isso, não ouviu o gongo do veículo já que utilizava fones.

Segundo o VLT, ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da região sem ferimentos graves. O quadro clínico do rapaz ainda é desconhecido.

A empresa do veículo reforçou a importância de pedestres se manterem atentos ao atravessarem a linha do VLT, sempre respeitando as sinalizações.