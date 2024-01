Pai é baleado enquanto impedia que a filha fosse agredida pelo marido em SG

Um Alemão, que mora de forma ilegal no Brasil há sete anos, foi esfaqueado e preso, depois de agredir a esposa e tentar esfaquear o sogro, na noite desta quarta-feira (24), em Maria Paula, São Gonçalo. O sogro, que foi defender sua filha, acabou levando um tiro na perna quando a PM chegou no local.



De acordo com informações iniciais, a mulher, uma cuidadora de idoso, de 35 anos, estava se relacionando com o "gringo", chamado por todos de Alemão. Ele, logo no início da relação mostrou um comportamento agressivo e ela resolveu não seguir com o namoro.

A vítima chegou a trocar de bairro para não ter contato com o ex, mas depois de alguns meses reataram a relação.

O casal estava morando junto, em Maria Paula, mas a relação seguia conturbada.

"Ele é viciado em álcool e drogas. E como é ilegal não tem conta em banco. Aí a mãe dele mandava o dinheiro pra conta da esposa e ela repassava pra ele. Só que nesta quarta ele queria dinheiro para cachaça e ela não deu, porque ele ia se afundar mais. Ele então bateu nela", contou um familiar da vítima.

Ferida, e sendo ameaçada pelo companheiro, a mulher ligou para o pai. O homem, que trabalha de forma autônoma entregando gás, foi em defesa da filha.

"Quando chegou lá, o Alemão ainda estava com a faca na mão e tentou golpear o sogro. Eles teriam entrado em luta corporal e os dois se feriram", explicou o familiar.

Contudo, a Polícia Militar foi acionada, e ao chegar ao local encontrou o entregador de gás ferido e com a faca na mão. Com o clima de desentendimento, o policial efetuou um tiro para desarmar o homem, que chegou a ser apontado como o criminoso, mas que era uma das vítimas na ocorrência.

O entregador de gás foi atingido na perna. Socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Ele foi atendido e já recebeu alta.

O autor dos crimes, que também se feriu com a faca, está preso sob custódia na mesma unidade de saúde.

O crime foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).