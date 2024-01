Suspeitos levam R$ 200 mil em assalto ao Banco do Brasil no Rio

Uma agência do Banco do Brasil na Tijuca, Zona Norte do Rio, foi alvo de um assalto na manhã desta quinta-feira (25). Aproximadamente R$ 200 mil em espécie teriam sido levados por uma quadrilha de criminosos durante o ataque, que está sendo investigado pela Polícia.

O crime aconteceu em uma unidade na Rua Conde de Bonfim, segundo relatos de testemunhas. Agentes do 6º BPM (Tijuca) chegaram a receber acionamento ao local, mas só foram chamados e chegaram depois que a quadrilha já havia fugido do banco.

Leia também:



➢ Pai é baleado enquanto impedia que a filha fosse agredida pelo marido em São Gonçalo

➢ Caso João Pedro: MP pede que policiais sejam levados a júri popular

O grupo teria rendido o agente de segurança que monitorava o local antes de invadir e roubar a quantia. O Banco do Brasil não comentou publicamente sobre o caso e apenas disse que está sempre disposto a colaborar com as investigações em casos do tipo.

A unidade foi periciada. Até o início desta tarde, ainda não havia informações a respeito dos suspeitos ou qualquer registro de presos pelo crime. A 19ª DP (Tijuca) está investigando o assalto.