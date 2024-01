Jovem confessa ter estrangulado parceira de 17 anos em Saquarema

Um homem, de 21 anos, confessouter estrangulado sua companheira Kathlen Caroline, de 17 anos, e, posteriormente, ter colocado uma coleira de cachorro na vítima, afim de parecer que ela havia se suicidado. O crime aconteceu no bairro Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O corpo da menina foi encontrado na Estrada da Água Branca, no último sábado (20), e, após ser liberado do Instituto Médico Legal (IML), em Cabo Frio, foi levado para ser enterrado na cidade de Ibirité, em Minas Gerais.

O suspeito foi preso nesta segunda-feira (22), sendo encontrado na casa da avó, no bairro Bananeiras, em Araruama. Ele declarou, em depoimento à polícia, que assassinou a companheira com as próprias mãos.

Segundo o acusado, a motivação do crime teria sido uma discussão que resultou na decisão de terminar por parte do Kathlen. Além disso, ainda de acordo com a versão do homem, eles discutiram na frente de outras pessoas e ela teria tentado fazer ciúmes nele, assim, gerando ainda mais sua revolta.



Na manhã de sábado, ao ver a companheira indo até uma obra onde ele escondia drogas com o intuito de revender, ele a seguiu e,durante uma discussão, a estrangulou.

O caso foi registrado como feminicídio.