Foragido da Paraíba apontado pela polícia como membro do PCC é preso no Rio

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), e em ação coordenada pelo Delegado Neilson Nogueira, localizaram e capturaram, na tarde desta quarta-feira (24), o foragido da Justiça, George Pereira Barbosa, de 34 anos, contra o qual havia um mandado de prisão condenatória pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e roubo, fatos ocorridos em 2016, no município de Guarabira, no Estado da Paraíba.



Após cruzamento de dados e informações obtidas pelo Disque-Denúncia e pelo setor de inteligência da 16ª DP, o acusado foi localizado e capturado enquanto trabalhava como cozinheiro num restaurante, na Comunidade da Muzema, na Zona Oeste.



Segundo apurado, ele era integrante do tráfico de drogas de uma comunidade conhecida como “Rosário”, localizada na cidade de Guarabira, interior do Estado da Paraíba, e que, na época dos fatos, era controlada pela facção paulistana “PCC - Primeiro Comando da Capital”. “George”, segundo a polícia, exercia a função de “gerente” na organização criminosa e, no ano de 2020, após receber um benefício da Justiça, fugiu para a cidade do Rio de Janeiro e passou a residir na Comunidade da Rocinha.



O indivíduo capturado possui uma extensa ficha criminal, foi condenado há mais de 26 anos em regime fechado, pelos crimes de roubo e associação para o tráfico de drogas, e estava foragido da Justiça desde fevereiro de 2022, e contra ele constava um mandado de prisão, Nº do Mandado de Prisão: 0010520-16.2013.8.15.0181.01.0001-26, com pedido de recaptura, pelas autoridades paraibanas.



Diante dos fatos, ele foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foram tomadas as medidas cabíveis e cumprido o mandado de prisão e depois será conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.