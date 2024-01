Três são presos e menor é apreendido no Morro do Estado, em Niterói

Três homens foram presos e um menor de idade apreendido durante uma ação do 12° BPM (Niterói), na tarde desta terça-feira (23), no Morro do Estado, comunidade no Centro de Niterói. Uma carga de drogas, uma pistola e réplicas de armas de fogo foram apreendidos com eles no local.

A Polícia Militar informou que uma equipe do Batalhão de Niterói esteve na comunidade para reprimir supostas atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas na região. Durante a ação, os oficiais teriam tentado abordar um grupo de homens na Rua Padre Anchieta; os suspeitos, no entanto, teriam fugido ao verem os agentes se aproximando.

Os policiais iniciaram buscas na região e encontraram os mesmos homens que fugiram escondidos em duas casas na comunidade. O grupo foi capturado e os policiais afirmam ter encontrado, com eles, diversas porções de droga, uma pistola, um simulacro de pistola e uma réplica de fuzil, assim como munições e três aparelhos de rádio, supostamente usados para comunicação entre criminosos.

Todo o material apreendido, os suspeito presos e o menor apreendido foram levados para a 76ª DP (Niterói), que registrou a ocorrência.