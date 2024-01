Tiroteio termina com um suspeito baleado no Jardim Catarina

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos assustou moradores no início da manhã desta segunda-feira (22), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Durante o confronto, um suspeito, de 24 anos, foi baleado. Com ele, foi apreendida uma arma.

O caso aconteceu por volta das 5h20, de acordo com a Polícia Militar. Uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) estava patrulhando a principal via do bairro, a Avenida Albino Imparato, quando foi surpreendida por suspeitos, que teriam dado início aos disparos. Depois que os tiros cessaram, um dos suspeitos foi encontrado caído, com ferimentos de disparo.

Suspeito foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde foi internado sob custódia e aguarda para passar por cirurgia | Foto: Divulgação

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde foi internado sob custódia e aguarda para passar por cirurgia. A arma encontrada no local foi apreendida e o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).