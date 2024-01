Homem é preso pelo crime estupro de vulnerável em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, nesta segunda-feira (22), um homem acusado de estupro de vulnerável. Ele foi localizado dentro da residência dele, em São Gonçalo.

De acordo com as investigações, em 2018, o autor abusou sexualmente de uma criança, de 3 anos, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Contra o homem havia um mandado de prisão condenatória em aberto.