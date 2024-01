Policiais prendem líder do tráfico de drogas de comunidade no Boaçu, em SG

Policiais militares prenderam, na tarde deste domingo (21), na Rua Manoel Ramos, no Boaçu, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o acusado e foragido da Justiça, Guilherme dos Santos Oliveira, vulgo Da Mamãe ou GH, de 26 anos.

De posse de informações sobre o criminoso, equipes em patrulhamento pelo Boaçu, conseguiram localizar o procurado, que ao avistar as viaturas, tentou se evadir. De imediato, foi realizado o cerco tático e as guarnições conseguiram detê-lo. Ele é apontado como a principal liderança da Comunidade da Maloca, localizada no bairro do Boaçu, em São Gonçalo. Ele vinha sendo monitorado pelo serviço reservado (P/2) em conjunto com as guarnições da 3ª Cia.



Após abordagem pessoal e consulta dos dados, expedido pela Tribunal de Justiça do Rio/Vara Meio Fechado e Semiaberto, prisão decretada em função de revogação de benefício. Ele também possui 15 anotações em sua ficha criminal, e possui passagens pelo Sistema Prisional, entre os anos de 2017 e 2021.

Leia também

➢ Tiroteio termina com um suspeito baleado no Jardim Catarina

➢ Foragido de MG é preso no Rio através de informações do Disque Denúncia

Diante dos fatos, o acusado foi levado à 72ª DP (Mutua), onde foi cumprido Mandado de prisão e tomadas a medidas cabíveis sobre o caso, onde permaneceu preso, e, posteriormente, ele foi encaminhado a unidade prisional de SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177