Disque Denúncia pede informações sobre o envolvido na morte de jovem em Maricá

O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (22), um cartaz com o título "Quem Matou?" para ajudar no inquérito instaurado pela 82ª DP (Maricá) com apoio da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI). O cartaz tem como objetivo obter informações que levem à identificação e prisão do envolvido na morte de Bruno Ferreira de Almeida, de 26 anos, atacado com pauladas na cabeça ao sair de um supermercado de Maricá, no dia 28 de dezembro de 2023. Depois de ficar duas semanas em coma, o jovem morreu na manhã do sábado, 13 de janeiro deste ano.

Um vídeo de câmeras de segurança, obtido pela Delegacia de Homicídios, mostra que o agressor rondava o local há algum tempo com um saco branco em mãos, onde, estaria guardado o pedaço de madeira. A vítima deixa o supermercado com as compras na mão, o homem o segue e bate com a madeira na cabeça dele, que cai no chão e recebe uma série de outras pauladas.



O agressor pega as chaves do carro do rapaz, entra no veículo, mas tem dificuldade em dar partida. Transeuntes que presenciaram a situação tentam impedir a fuga do agressor, que, depois de alguns segundos, consegue fugir do local. O veículo foi encontrado horas depois na comunidade da Linha, em Rio do Ouro, em São Gonçalo. O pedaço de madeira, com sangue do rapaz, estava dentro do carro.

Desta forma, as buscas pelo agressor, continuam e a 82ª DP e Delegacia de Homicídios (DHNSGI) solicita a população que repasse informações sobre o crime ou sobre a localização do procurado para o Disque Denúncia, de forma anônima pelos seguintes canais:



• Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (Também serve como WhatsApp)