Foragido de MG é preso no Rio através de informações do Disque Denúncia

Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde da última sexta-feira (19), na Avenida Ayrton Senna, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o acusado foragido da Justiça de Minas Gerais, Wanderley Martim Benedito da Silva Gonçalves, de 33 anos.

A equipe do PAMESP Bairro Presente Jardim Oceânico, com apoio do SEOP, teve atenção voltado para Wanderley, que estava em situação de vulnerabilidade, “morador de rua”, e após consulta no Portal PMERJ, foi verificado que o mesmo possuía um Mandado de Prisão expedido pela Vara da Comarca de Cataguases - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tipificação Penal Lei 2848, art. 129, § 9° do CP. (Lesão Corporal).

Diante dos fatos, o acusado foi levado à 16ª (Barra da Tijuca), onde foi cumprido o mandado de prisão, e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Depois dos trâmites legais, ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça de Minas Gerais, onde fora condenado a uma pena de 3 meses de reclusão.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.