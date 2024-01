Oito pessoas são presas suspeitas de arrastão em bloco de carnaval; pelo menos duas pessoas foram feridas

Um desfile do bloco Osquetra Voadora, que aconteceu no Centro do Rio, deixou pelo menos 2 pessoas feridas em um arrastão no fim do evento. Oito suspeitos foram presos.

Um homem de 35 anos foi uma das vítimas dos criminosos. O rapaz levou duas facadas nas costas, e foi liberado do hospital no fim da noite. A outra vítima não foi indenficada, mas também foi liberada. As informações são do G1.

O folião estava acompanhado de um amigo, que viu o momento do ataque. "A gente viu 3 simulações de briga do mesmo grupo. Então, a estratégia era simular uma briga para furtar ou, como tinha mulheres trans no grupo, dançar com turistas para conseguir roubar os pertences", contou, ao G1.

Segundo o rapaz, a tentativa de arrastão aconteceu por volta das 19h, próximo ao Museu do Amanhã (MAM).

O crime foi registrado na 12ª DP (Copacabana). 8 pessoas foram presas de acordo com a descrição dos suspeitos, dadas pelas vítimas. Celulares, cordões e relógios foram recuperados.