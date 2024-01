Homem é preso vendendo ingressos e abadás falsificados de Carnaval em Cabo Frio

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam um homem em flagrante, neste sábado (20), por vender ingressos e abadás falsos de um evento de carnaval.



A prisão ocorreu após os agentes receberem denúncia da venda ilegal do material, na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Leia mais



Primeiras doses da vacina do SUS contra dengue chegam ao Brasil

Instagram passa a emitir alerta para que adolescentes "larguem" celular e vão dormir

No local, um homem foi encontrado comercializando nove ingressos para um camarote do evento, no valor de R$ 600, além sete abadás falsos.

A falsidade do material foi identificada pelos organizadores do evento.