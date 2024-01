Segurança Presente recupera duas bicicletas furtadas no Centro de Niterói

Agentes do Segurança Presente de Niterói recuperaram duas bicicletas que haviam sido furtadas de uma loja na Avenida Marquês do Paraná, no Centro, durante a madrugada. Elas estão avaliadas em R$ 32 mil e R$ 50 mil.

Um dos acusados pelo crime foi preso em flagrante. O material recuperado foi devolvido para o proprietário do estabelecimento comercial. O detido foi encaminhado para a 76ª Delegacia de Polícia, no Centro de Niterói.

Uma terceira bike também foi levada pelos criminosos. De acordo com a equipe do Niterói Presente, os agentes chegaram até as bicicletas após um morador denunciar que um homem havia escondido as bikes no Canal da Ary Parreiras, em Icaraí.

Um outro suspeito chegou a ser visto pelos agentes, mas acabou fugindo em direção a uma comunidade.