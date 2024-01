Polícia resgata papagaio de cativeiro ilegal no Porto Novo, em SG (vídeo)

Policiais resgataram, neste sábado (20), um papagaio silvestres, que estava sendo mantido em cativeiro ilegal numa residência no Porto Novo, em São Gonçalo. Segundo informações dos agentes, os responsáveis pelo animal não apresentaram a documentação necessária e alegaram já estar com o pássaro há quase três décadas.

A ave foi encontrada em uma casa na Rua Maria Rita, por uma equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset). Os agentes receberam, através do programa "Linha Verde" do Disque Denúncia, uma denúncia de guarda ilegal de uma "ave silvestre brasileira" no endereço.

O homem que acompanhou a equipe disse que o papagaio já estava sob a guarda de seu sogro há 28 anos. A equipe apreendeu o animal e o encaminhou para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, onde deve passar por exames antes de ser conduzido a um novo destino. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves).





Divulgação