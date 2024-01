Águas do Rio inaugura nova loja de atendimento em São Gonçalo

Foi inaugurada em São Gonçalo nesta sexta-feira (19) a nova loja de atendimento ao cliente da Águas do Rio, concessionária responsável pela distribuição de água no município. O espaço da empresa mudou de endereço e agora fica no segundo piso de um centro comercial na Avenida Presidente Kennedy, 311, no Centro da cidade.

Espaço foi inaugurada na última sexta (19) | Foto: Divulgação

A antiga loja, situada na Rua Coronel Moreira César, 157, foi desativada recentemente. Segundo a concessionária, a unidade oferece serviços de atendimento ao cliente interessado em negociar de débitos com condições especiais, solicitar novas ligação de água, ser incluído na Tarifa Social e pedir segunda via de conta, além de cadastramento e outros serviços gerais.

“Estamos de casa nova, mas continuamos no Centro da cidade. Saímos para um ambiente inovador, agradável e acolhedor. Agora, temos mais acessibilidade, em um shopping com elevador, escada rolante e estacionamento. Tudo isso proporciona conforto e agilidade no atendimento para que a gente continue estreitando cada vez mais o nosso relacionamento com os gonçalenses”, afirmou Pedro Augusto Freitas, diretor-superintendente da Águas do Rio.

Espaço funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h | Foto: Divulgação

O espaço funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h. Para quem preferir receber atendimento sem se deslocar, os canais digitais continuam disponíveis pelo site www.aguasdorio.com.br ou pelo número 0800 195 0 195, que funciona por WhatsApp ou ligações gratuitas.